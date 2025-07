Trump will Klimaschutz zurückfahren: USA: Treibhausgase sollen nicht mehr als gesundheitsschädlich gelten

Trump will Klimaschutz zurückfahren

Die Trump-Regierung kehrt sich weiter vom Klimaschutz ab (Archivbild).

Ein weiterer Schritt zur Abkehr vom Klimaschutz: Die US-Umweltschutzbehörde will die rechtliche Grundlage für den Kampf gegen den Ausstoß von Kohlendioxid in den USA.











Die USA haben einen weiteren Schritt zur Abkehr vom Klimaschutz angekündigt. Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) schlug am Dienstag offiziell vor, Treibhausgasemissionen nicht mehr als gesundheitsschädlich einzustufen. Dies wäre „die größte Deregulierungsmaßnahme in der Geschichte der Vereinigten Staaten“, sagte EPA-Chef Lee Zeldin bei einer Veranstaltung in einem Autohaus im US-Bundesstaat Indiana.