Trump will Grönland: Trumps Expansionswunsch begeistert nur Moskau und Peking

1 Donald Trump (links) hat Jeff Landry zum Sonderbeauftragten für Grönland ernannt. Foto: AFP

Ob der neuen Ankündigung des US-Präsidenten müssten in den europäischen Hauptstädten die Alarmglocken läuten, kommentiert Christian Gottschalk.











Link kopiert



Panama und in Venezuela, ja selbst in Kanada gibt es gute Gründe, dieses Weihnachtsfest mit einem gewissen Bauchgrimmen zu begehen. Auf all diese Länder hat Donald Trump 2025 schon einmal sein begehrliches Auge geworfen. Und auch wenn es in letzter Zeit ruhiger geworden sein sollte, was die Forderungen nach Eingemeindung in das US-Reich angeht: So schnell vergisst der US-Präsident nicht. Das haben die Grönländer und die Dänen gerade wieder erlebt. Über den bereits zu Jahresbeginn geäußerten Wunsch, die größte Insel der Welt weg vom nordischen Königreich und hin zu den Vereinigten Staaten zu transferieren, schien Gras gewachsen zu sein – ein Trugschluss. Nun soll ein Sondergesandter dafür sorgen, dass Grönland Teil der Vereinigten Staaten wird.