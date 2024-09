Trump vs. Harris: TV-Duell in Deutschland im TV und Livestream sehen

Auch in Deutschland wird das Aufeinandertreffen von Vizepräsidentin Kamala Harris und Ex-Präsident Donald Trump im TV übertragen. Für Zuschauer steht eine Vielzahl an Kanälen und Livestreams bereit.

In der Nacht vom 10. auf den 11. September deutscher Zeit findet in Philadelphia im US-Staat Pennsylvania das möglicherweise wahlentscheidende, erste TV-Duell zwischen den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump (78) und Kamala Harris (59) statt. 90 Minuten lang erhalten die zwei Bewerber um die US-Präsidentschaft dann die Möglichkeit, für Wählerinnen und Wähler wichtige Themen anzusprechen.

Wo das TV-Duell Trump vs. Harris in Deutschland sehen?

Der US-Kanal ABC richtet die Debatte aus. Doch auch in Deutschland lässt sich das Aufeinandertreffen von Trump und Harris zu später Stunde live im Fernsehen verfolgen. Gleich eine ganze Reihe von TV-Kanälen schalten dafür live in das National Constitution Center in Philadelphia.

Lesen Sie auch

So zeigt etwa das Erste die Debatte ab 2:50 Uhr in der Nacht live. Gudrun Engel (45), die Studioleiterin des ARD-Studios Washington, wird das Rededuell mit Unterstützung von Peter Rough vom Hudson Institute einordnen, heißt es vonseiten der ARD. Die Übertragung endet um 4:50 Uhr deutscher Zeit. Auf dem öffentlich-rechtlichen Kanal Phoenix lässt sich das Duell in der Nacht ebenfalls verfolgen.

Auch die Sender RTL und N-tv übertragen das TV-Duell Trump vs. Harris ab 2:45 Uhr in der Nacht. Moderator Etienne Bell ordnet für die Zuschauerinnen und Zuschauer gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler Andrew Denison (62) das Geschehen ein. Auf beiden Sendern wird das TV-Duell mit deutscher Simultanübersetzung angeboten.

Livestreams zum TV-Duell Trump vs. Harris

Daneben überträgt auch der Nachrichtensender Welt das TV-Duell ab circa 2:45 Uhr in der Nacht vom 10. auf den 11. September. Auch ein Livestream ist im Angebot.

Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Duell Trump vs. Harris lieber online verfolgen wollen, können auch auf eine ganze Reihe weiterer Livestreams zurückgreifen - etwa auf ZDFheute.de, bei Joyn oder auch auf dem YouTube-Kanal des Debatten-Ausrichters ABC News.