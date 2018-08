Kommentar zu beschuldigten Trump-Vertrauten Republikaner müssen endlich die Reißleine ziehen

Von Maria Wetzel 22. August 2018 - 09:45 Uhr

Zwei Vertraute von US-Präsident Donald Trump müssen mit langjährigen Haftstrafen rechnen. Die Republikaner müssen endlich reagieren, meint Redakteurin Maria Wetzel.





Washington - Der Druck auf US-Präsident Donald Trump wächst. Gleich zwei seiner engsten Vertrauten sind dank der akribischen Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre schwerer Verbrechen überführt worden, beide müssen mit langjährigen Haftstrafen rechnen. Ein Geschworenengericht hat Trumps ehemaligen Wahlkampfmanager Paul Manafort in acht von 18 Anklagepunkten für schuldig befunden, unter anderem der Steuerhinterziehung und des Bankenbetrugs. Und im September muss Manafort, der enge Kontakte zu prorussischen Politikern in der Ukraine hatte, in einem weiteren Verfahren erklären, warum er Geld aus Russland erhalten hat.

Noch pikanter ist das Geständnis von Trumps früherem Anwalt Michael Cohen, der wegen Zahlungen an den Pornostar Stormy Daniels kurz vor der Wahl 2016 im Visier der Ermittler steht. Er hat ausgesagt, dass er im Auftrag von Trump zwei Frauen bezahlt habe, um dessen Wahlchancen nicht zu gefährden. Sein Anwalt hat angedeutet, dass es weitere brisante Informationen gibt.

Trump wird wie immer die Vorwürfe ignorieren, von einer Hexenjagd gegen sich sprechen – und politisch weiter wüten. Die Republikaner sollten ihm das allerdings nicht länger durchgehen lassen und endlich die Reißleine ziehen. Sie scheinen allerdings eher darauf zu hoffen, dass sie bei den Kongresswahlen im November durchkommen. Vielleicht erhalten sie dann die Quittung für ihre Feigheit.