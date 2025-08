Trump-Ultimatum: Kreise: Trump kündigt baldiges Treffen mit Putin an

Kreise: Trump kündigt baldiges Treffen mit Putin an

Aus Sicht von US-Präsident Trump ist offenbar die Zeit reif für ein Treffen mit Kreml-Chef Putin, um über ein Ende des Ukraine-Krieges zu reden. Er kündigt ein solches Treffen Partnern in Europa an.











Berlin - US-Präsident Donald Trump will sich in absehbarer Zeit mit Kreml-Chef Wladimir Putin zu Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Krieges treffen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Berliner Regierungskreisen nach einem Telefonat von Trump mit mehreren europäischen Regierungschefs, darunter Kanzler Friedrich Merz (CDU). Über entsprechende Pläne berichteten auch die "New York Times" und weitere US-Medien.