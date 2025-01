Trump übernimmt – was tut Deutschland?: Wer sich unter Rabauken wiederfindet, braucht selbst Muskeln

1 Wie soll Deutschland mit Donald Trump umgehen? Foto: dpa/Alex Brandon

Mit der erneuten Präsidentschaft von Donald Trump ist die Welt eine andere. Deutschland muss zu seiner wirtschaftlichen Stärke zurückfinden und in Europa Führung übernehmen, kommentiert unser Redakteur Tobias Peter.











Viele in Deutschland haben in einer Mischung aus Ungläubigkeit und Angst auf den Wahlsieg Donald Trumps in den USA geschaut. Jetzt ist es so weit. Trump übernimmt die Amtsgeschäfte als neuer Präsident der Vereinigten Staaten. Die Welt ist mit diesem Tag eine andere. Für Deutschland und Europa kommt der Machtwechsel in den USA zum ungünstigsten Zeitpunkt.