Trump lockert Sanktionen: Punktsieg für Putin

1 US-Präsident Donald Trump beschert Wladimir Putin einen Erfolg. Foto: AFP

Die Sanktionslockerungen gegen Russland sind ein Armutszeugnis. Sie zeigen die Schwäche des Westens, kommentiert Christian Gottschalk. Und sie senden ein Signal.











Link kopiert



Die Welt giert nach Öl. Der von den USA und Israel vom Zaun gebrochene Krieg gegen den Iran lässt die Versorgung stocken. Da hat der US-Präsident eine Idee: Russisches Öl soll für eine begrenzte Zeit und in einer begrenzten Menge von Sanktionen befreit werden. Diese hatten vor allem Europa und die USA verhängt, um Wladimir Putin für den von ihm begonnenen Krieg in der Ukraine zu bestrafen. Diese Volte aus Washington ist ein Armutszeugnis, Russlands Präsident wird sich jedenfalls ins Fäustchen lachen.