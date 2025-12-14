Trump kündigt Vergeltung an: Drei Amerikaner erschossen – der Islamische Staat meldet sich in Syrien zurück

Der Täter war Mitglied einer Truppe des neuen Innenministeriums, stand aber kurz vor seiner Entlassung. Die US-Soldaten sollten abgezogen werden – das ist erst mal vom Tisch.
Die Terrormiliz Islamischer Staat hat zum ersten Mal seit dem Machtwechsel in Syrien im vergangenen Jahr amerikanische Soldaten getötet: Ein IS-Mitglied erschoss im zentral-syrischen Palmyra zwei US-Soldaten und einen zivilen amerikanischen Dolmetscher. Der Angriff ist der vorläufige Höhepunkt einer neuen Welle von IS-Anschlägen in Syrien in jüngster Zeit. Dabei nutzt der IS die Schwäche der Übergangsregierung in Damaskus. US-Präsident Donald Trump kündigte Vergeltung an – er dürfte die amerikanischen Truppen in Syrien nun nicht so schnell abziehen wie geplant.