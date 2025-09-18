Trump, Kimmel und Kirk - freche Sprüche und Cancel Culture

Jimmy Kimmel ist für seine spitze Zunge bekannt - das kostet ihm nun offenbar seine Sendung. Der Sender ABC hat nach Aussagen über das Attentat an Charlie Kirk die Ausstrahlung seiner Late-Night-Show auf unbestimmte Zeit gestoppt.
In seiner Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" nimmt der Moderator selten ein Blatt vor den Mund. Vor allem gegen US-Präsident Donald Trump (79) und dessen Anhänger teilt Jimmy Kimmel (57) seit Jahren aus. Nun sind ihm seine satirischen Bemerkungen zum tödlichen Angriff auf den ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk (1993-2025) zum Verhängnis geworden: Der Sender ABC kündigte laut Medienberichten an, die Show auf unbestimmte Zeit aus dem Programm zu streichen.