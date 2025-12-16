Trump Jr. hat sich verlobt: Neue Schwiegertochter für den Präsidenten

Ungewöhnliche Ankündigung aus dem Weißen Haus: US-Präsident Donald Trump macht die Verlobung seines Sohnes Donald Trump Jr. mit Bettina Anderson öffentlich. Donald Trump Jr. war zuvor mit Vanessa Trump verheiratet und später mit Kimberly Guilfoyle verlobt.

Diese Nachricht aus dem Weißen Haus hat nichts mit Politik zu tun: Donald Trump Jr. (47), der älteste Sohn des US-Präsidenten, ist verlobt. Das gab sein Vater Donald Trump (79) am Montag bekannt. Trump Jr. lernte seine Verlobte Bettina Anderson (39) im Sommer 2024 kennen.

Nach der Verkündung sagte Trump Jr. laut "People"-Magazin: "Mir fehlen normalerweise nie die Worte, weil ich sonst über alles schwadroniere, aber ich will Bettina für dieses eine Wort danken, das sie gesagt hat: Ja." Anderson selbst richtete anschließend ebenfalls ein paar Worte an die Anwesenden: "Das war das unvergesslichste Wochenende meines Lebens. Ich darf die Liebe meines Lebens heiraten und fühle mich wie die glücklichste Frau der Welt", sagte sie.

Trump Jr. war bereits verheiratet

Die Beziehung wurde wenige Monate nach der Trennung von Kimberly Guilfoyle (56) bekannt, mit der Trump Jr. zuvor verlobt war. Seit September 2025 ist Guilfoyle die Botschafterin der Vereinigten Staaten von Amerika in Griechenland.

Die Ex-Frau von Donald Trump Jr., Vanessa Trump (47), mit der er zwölf Jahre verheiratet war, reichte 2018 die Scheidung ein. Sie haben fünf gemeinsame Kinder: Kai (18), Donald III (16), Tristan (14), Spencer (13) und Chloe (11).

Beziehung begann 2024

Donald Jr. und Anderson wurden erstmals im August 2024 bei einem Brunch-Date gesichtet, die "Daily Mail" gelangte damals an Fotos des Treffens. Zu diesem Zeitpunkt war er angeblich noch mit Kimberly Guilfoyle verlobt.

Im September 2024 berichteten Quellen gegenüber dem "People"-Magazin, dass Trump Jr. und Guilfoyle offenbar eine Beziehungspause eingelegt hatten und im Dezember 2024 soll die Beziehung offiziell beendet worden sein.

Trump Jr. brachte Verlobte schon zu Amtseinführung seines Vaters mit

Im Dezember 2024 begleitete Trump Jr. Anderson zu ihrem Geburtstagsdinner in Palm Beach und nahm sie auch als Gast zu den Silvesterfeierlichkeiten der Familie in Mar-a-Lago mit.

Im Januar 2025 war Anderson dann bei der Amtseinführung seines Vaters an seiner Seite.

Anderson engagiert sich für wohltätige Zwecke

Anderson ist die Tochter der Philanthropen Harry Loy Anderson Jr. und Inger Anderson. Sie engagiert sich stark für wohltätige Zwecke, darunter die "Hope for Depression Research Foundation", die medizinische Forschung zu Depressionen vorantreibt sowie "Project Paradise", eine Naturschutzinitiative in Florida.