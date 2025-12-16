Trump Jr. hat sich verlobt: Neue Schwiegertochter für den Präsidenten

Ungewöhnliche Ankündigung aus dem Weißen Haus: US-Präsident Donald Trump macht die Verlobung seines Sohnes Donald Trump Jr. mit Bettina Anderson öffentlich. Donald Trump Jr. war zuvor mit Vanessa Trump verheiratet und später mit Kimberly Guilfoyle verlobt.
Diese Nachricht aus dem Weißen Haus hat nichts mit Politik zu tun: Donald Trump Jr. (47), der älteste Sohn des US-Präsidenten, ist verlobt. Das gab sein Vater Donald Trump (79) am Montag bekannt. Trump Jr. lernte seine Verlobte Bettina Anderson (39) im Sommer 2024 kennen.