Nach dem Treffen von Trump und Xi bestätigt Peking Fortschritte bei Handels- und Agrarfragen. Auch bei Flugzeugen gibt es Absprachen - doch viele Details bleiben offen.
Peking - China hat nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Staats- und Parteichef Xi Jinping von Fortschritten in den Handelsgesprächen mit den USA berichtet. Beide Seiten hätten vorläufige Ergebnisse bei Zöllen, Agrarthemen und Flugzeugen erzielt, erklärte das Handelsministerium in Peking am Samstag. Über Details werde weiter verhandelt.