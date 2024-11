Trump hat Posten für Elon Musk: Abgemeldet: Jamie Lee Curtis verabschiedet sich von X

(jom/spot) 14.11.2024 - 13:47 Uhr , aktualisiert am 14.11.2024 - 13:47 Uhr

1 Jamie Lee Curtis hat einen Social-Media-Account weniger. Foto: CraSH/imageSPACE/ddp/Sipa USA

Schauspielerin Jamie Lee Curtis ist der nächste berühmte Name, der dem Kurznachrichtendienst X den Rücken kehrt. Dass sie sich von Elon Musks Plattform verabschiedet, gab sie bei Instagram bekannt. Zuvor wurde Musk von Donald Trump für seine Regierung nominiert.











Link kopiert



Der Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, steht mit seiner Entwicklung seit der Übernahme durch Techmilliardär Elon Musk (53) in der Kritik. Zuletzt wurde bekannt, dass Musk von Donald Trump (78) einen Posten erhält und die neue Regierungsabteilung für Regierungseffizienz leiten soll. Es scheint also kein Zufall, dass Schauspielerin Jamie Lee Curtis (65) an diesem Mittwoch (13. November) ihren Abschied von X verkündet hat.

Jamie Lee Curtis postet Gelassenheitsgebet Bei Instagram postete sie ein Bild von der Benachrichtigung der Plattform, dass ihr Account nun deaktiviert sei. Dazu zitierte sie Reinhold Niebuhrs Gelassenheitsgebet: "Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden." Lesen Sie auch Jamie Lee Curtis, die sich vor der Wahl für Trumps Kontrahentin Kamala Harris (60) ausgesprochen hatte, erklärte nach den Wahlergebnissen bei Instagram: "Wir müssen aufwachen und kämpfen. Kämpfen wir für die Frauen und unsere Kinder und ihre Zukunft und kämpfen wir gegen die Tyrannei, einen Tag nach dem anderen. Ein Kampf nach dem anderen. Ein Protest nach dem anderen. Das ist es, was es bedeutet, Amerikaner zu sein. Das hat es immer bedeutet und wird es immer bedeuten." Nach der Twitter-Übernahme von Trumps Unterstützer Elon Musk hatten sich zahlreiche Promis von der Plattform verabschiedet, darunter Hollywood-Star Jim Carrey (62), die Sängerin Toni Braxton (57) sowie der Musiker Moby (59). Kollege Elton John (77) tat es ihnen im Dezember 2022 gleich und erklärte zu seinem X-Rückzug: "Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, Musik dazu zu nutzen, Menschen zusammenzubringen." Es mache ihn jedoch traurig zu sehen, "wie Falschinformationen nun genutzt werden, um unsere Welt zu spalten". Er habe sich dazu entschieden, "Twitter nicht länger zu nutzen", da eine Änderung der Richtlinien es ermöglichen werde, dass "Fehlinformationen ungehindert gedeihen". Auf die neuesten Entwicklungen rund um Musk reagierte etwa auch der britische "Guardian". Laut einem Statement wird die Tageszeitung nichts mehr auf ihren eigenen X-Accounts veröffentlichen. Zu den Gründen heißt es: "Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA hat nur unterstrichen, was wir schon lange vermutet haben: dass X eine toxische Medienplattform ist und dass ihr Eigentümer, Elon Musk, ihren Einfluss nutzen konnte, um den politischen Diskurs zu beeinflussen."