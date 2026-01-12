Trump gegen US-Zentralbank: Der Machtkampf eskaliert

Präsident Donald Trump will die US-Zentralbank seinem Willen unterwerfen. Deren Chef wehrt sich, aber die Unabhängigkeit der Bank wird bald dahin sein, kommentiert Rainer Pörtner.
Jerome Powell, Chef der amerikanischen Zentralbank, hat die Angriffe des US-Präsidenten bisher mit bewundernswerter Ruhe ertragen. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit überzieht Donald Trump den Fed-Präsidenten mit maßloser Kritik, Beleidigungen und Drohungen. Aber Powell blieb – zumindest nach außen hin – ruhig. Er verzichtete seinerseits fast ganz auf direkte öffentliche Äußerungen zu Trumps unsäglichem Gebaren.