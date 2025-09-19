Trump gegen die Medien: Gericht weist Trump-Klage gegen New York Times vorerst ab

Trump wirft der «New York Times» Verleumdung vor der US-Präsidentschaftswahl vor und hat deshalb vor kurzem Klage erhoben. Doch ein Gericht lehnt diese zunächst ab. Wieso?
Tampa/Washington - Ein US-Gericht hat die Milliarden-Klage von US-Präsident Donald Trump gegen die "New York Times" vorerst abgewiesen. Die Klageschrift sei zu detailliert und zu lang und entspreche damit nicht den Anforderungen, begründete Richter Steven Merryday seine Entscheidung. Er räumte Trump 28 Tage Zeit ein, um das Schreiben zu überarbeiten.