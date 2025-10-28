Trump-Besuch: Japan will goldenes Zeitalter mit USA

Die USA sind Japans Schutzmacht. Bei einem Gipfeltreffen in Tokio bekräftigen beide Länder die Bedeutung ihrer Sicherheitsallianz.
Tokio - Die USA und Japan wollen ihre Sicherheitsallianz weiter stärken. Japans neue Regierungschefin Sanae Takaichi sagte zum Auftakt eines Gipfeltreffens mit US-Präsident Donald Trump in Tokio, sie wolle "ein neues goldenes Zeitalter der japanisch-amerikanischen Allianz verwirklichen." Ihre beiden Staaten hätten "das stärkste Bündnis der Welt aufgebaut". Gemeinsam sei Japan bereit, einen Beitrag zu Frieden und Stabilität zu leisten, sagte sie.