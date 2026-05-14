Trump-Besuch in China: Staatschef Xi warnt US-Präsident vor Konfrontation wegen Taiwan

Die Staatschefs der beiden Großmächte USA und China kommen zu einem seltenen Treffen zusammen. Sie führen einen erbitterten Handelskonflikt. Zum Auftakt gibt es nicht nur warme Worte.
Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in China haben sich beide Seiten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht - zugleich hat Peking allerdings vor einem Konflikt um Taiwan gewarnt. Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen beiden Ländern, sagte Chinas Staatschef Xi Jinping nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Dies könnte die Beziehungen zwischen China und den USA in eine „äußerst gefährliche Lage bringen“, sagte er.