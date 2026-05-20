72 Stunden: So lange können Menschen nach Experteneinschätzung unter Trümmern überleben. Findet der tragische Hauseinsturz in Görlitz noch ein glückliches Ende?
Görlitz - Auch in der zweiten Nacht nach dem dramatischen Hauseinsturz im sächsischen Görlitz fehlt von drei Vermissten jede Spur. Bei der Suche nach zwei Frauen und einem Mann wurden bislang keine Lebenszeichen registriert - und die Zeit wird immer knapper: Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass Verschüttete bis zu 72 Stunden unter solchen Trümmern überleben könnten.