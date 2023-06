1 Lara und ihr Vater unternehmen gern Ausflüge. Foto: privat

Der Fall Lara hat über Deutschland hinaus für Aufsehen gesorgt: Am 2. Oktober 2014 verschleppt die Ex-Partnerin von Thomas Karzelek das damals fünf Jahre alte Mädchen von Ditzingen nach Polen. Der verzweifelte Vater handelt.









Dass Recht haben nicht automatisch Recht bekommen bedeutet, das hat Thomas Karzelek am eigenen Leib erfahren. Am 2. Oktober 2014 entführt seine Ex-Partnerin Joanna S. die gemeinsame Tochter Lara von Ditzingen nach Polen. Der Vater tut fortan alles, um sein Kind wiederzubekommen – und ist schließlich so verzweifelt und fühlt sich so im Stich gelassen von sämtlichen Behörden, dass er im Mai 2018 Lara auf eigene Faust zurückholt und zunächst untertaucht.