16 Im Schlossgarten werden an einer Betonmauer zwei Koffer mit grausigem Inhalt entdeckt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Im Schlossgarten werden am 1. Juni 2014 zwei Koffer mit grausigem Inhalt entdeckt. Um den ungewöhnlichen Mordfall ranken sich viele Geschichten – am Ende gibt es drei mehr oder minder plausible Versionen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wie schleppt man zwei Hartschalenkoffer mit zwei Leichen in einen großen Park, ohne dabei aufzufallen? Passen Menschen wirklich in so ein 70 bis 80 Zentimeter großes Behältnis? Und wie kamen sie zu Tode? Um den grausigen Fund von zwei Kofferleichen, die am 1. Juni 2014 am Rande des Bahndamms am unteren Schlossgarten entdeckt wurden, ranken sich viele Geschichten und Tatversionen. Am Ende gilt die mit dem Segen des Bundesgerichtshofs.