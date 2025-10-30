Ein Feld, eine Pfändung und ein Mord: In Merklingen bei Weil der Stadt eskaliert 1912 ein Streit zwischen Bauern auf grausame Weise. Ein Blick in eine düstere Vergangenheit.
Wer in den Archiven der Region stöbert, der findet historische Dokumente, alte Flugblätter, Zeitungsausschnitte – und manchmal auch die Spuren blutiger Tragödien. Im Weil der Städter Wochenblatt wird beispielsweise in der Ausgabe vom 3. Juli 1912 gleich auf der Titelseite die Geschichte eines tragischen Mordfalls erzählt, der das beschauliche Merklingen im Sommer eben jenes Jahres aufgerüttelt hat.