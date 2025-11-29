Eigentlich sollte "Theresa Wolff: Nebel" der letzte Auftritt von Nina Gummich als titelgebende Rechtsmedizinerin sein. Doch jetzt steht die Schauspielerin überraschend wieder am Set in Jena - an der Seite des neuen Ermittlers Golo Euler. Das ZDF bestätigt die Rückkehr.

Fans der ZDF-Krimireihe "Theresa Wolff" (2021-2025) dürfen aufatmen: Nina Gummich (34) hängt ihren weißen Kittel doch nicht endgültig an den Nagel. Obwohl der Samstagskrimi "Nebel", der am 29. November ab 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird, eigentlich ihr Abschied von der Rolle sein sollte, steht die Schauspielerin nun erneut für eine neue Folge vor der Kamera.

Bereits vor wenigen Tagen hatte Gummich mit einem Instagram-Post für Spekulationen gesorgt. Zu zwei Set-Fotos mit Schauspieler Golo Euler (43) schrieb sie: "1. Es kommt anders. 2. Als man denkt." Dazu die Hashtags #happytobebackforthisone und #theresawolff. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass ihre Geschichte als Jenaer Rechtsmedizinerin noch nicht zu Ende erzählt ist.

Das ZDF bestätigt die Rückkehr

Nina Gummich dreht seit Mitte November in Jena und Umgebung die neue Folge. In diesem Film mit dem Arbeitstitel "Thüringenkrimi - Cash" spielt sie mit Golo Euler, der als neuer Kriminalhauptkommissar Moritz Herbst zu sehen sein wird.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt das ZDF: "'Nebel' ist tatsächlich der letzte Film mit Nina Gummich in der Titelrolle der 'Theresa Wolff'-Reihe." Ursprünglich hatte der Sender im Oktober 2024 verkündet, dass Gummich und ihr bisheriger Partner Aurel Manthei (geb. 1974) die Reihe ganz verlassen würden - "auf eigenen Wunsch, um sich neuen Aufgaben zu widmen".

Emily Cox (40) und Golo Euler sollten als komplett neues Ermittlerduo übernehmen. "Während Nina Gummichs Babypause übernahm Emily Cox für zwei Filme die Rolle der Rechtsmedizinerin Dr. Mala Murphy aus Jena", konkretisiert eine ZDF-Sprecherin nun. Die Ausstrahlungen unter dem neuen Titel der Samstagskrimireihe "Thüringenkrimi" seien ab 2026 geplant.

Nina Gummich wurde im Herbst 2024 Mutter. "Das war die beste Entscheidung meines Lebens", schrieb sie ein Jahr später zu einer Reihe von süßen und sehr persönlichen Fotos auf Instagram.

Spannende neue Fälle in Jena

Der vorerst letzte Film der alten Ära, "Nebel", erzählt noch einmal einen klassischen "Theresa Wolff"-Fall: Ein Mann wird tot an einer Garage gefunden, die Mutter des Opfers - eine Polizistin - verdächtigt einen vorbestraften, geistig eingeschränkten Mann. Die Droge "Moonshadow" spielt eine zentrale Rolle, während Theresas ehemaliger Praktikant sie auf eine gefährliche Spur führt, die bis in die Universität reicht...

Die Dreharbeiten zu "Cash" dauern voraussichtlich bis zum 16. Dezember 2025 an. Ein Sendetermin steht noch nicht fest. Wie bereits im Oktober 2024 bekannt gegeben wurde, firmiert die Krimireihe künftig unter dem neuen Titel "Thüringenkrimi".

Ob Gummich dauerhaft ins Ermittlerteam zurückkehrt oder nur für einzelne Folgen, ließ das ZDF offen. Klar ist aber: Dr. Theresa Wolff bleibt Jena erhalten. Für Fans der Reihe, die seit 2021 läuft, eine erfreuliche Nachricht nach dem vermeintlichen Abschied.