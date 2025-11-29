Eigentlich sollte "Theresa Wolff: Nebel" der letzte Auftritt von Nina Gummich als titelgebende Rechtsmedizinerin sein. Doch jetzt steht die Schauspielerin überraschend wieder am Set in Jena - an der Seite des neuen Ermittlers Golo Euler. Das ZDF bestätigt die Rückkehr.
Fans der ZDF-Krimireihe "Theresa Wolff" (2021-2025) dürfen aufatmen: Nina Gummich (34) hängt ihren weißen Kittel doch nicht endgültig an den Nagel. Obwohl der Samstagskrimi "Nebel", der am 29. November ab 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird, eigentlich ihr Abschied von der Rolle sein sollte, steht die Schauspielerin nun erneut für eine neue Folge vor der Kamera.