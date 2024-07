Trotzdem ein Erfolg für den Megastar: Deep Purple verdrängen Taylor Swift von der Charts-Spitze

In der vergangenen Woche hatte sich Taylor Swift mit dem Album "The Tortured Poets Department" an die Spitze der Charts zurückgekämpft. Diesmal reicht es wegen Deep Purple und Stray Kids nur für Platz drei.

Deep Purple entthronen Taylor Swift (34)! Die britischen Kultrocker können sich mit ihrer neuen Platte "=1" den Thron der von GfK Entertainment ermittelten Offiziellen Deutschen Album-Charts schnappen. Es ist das zehnte Nummer-eins-Album für die Rocker. Da Stray Kids mit "Ate" auf der Zwei neu einsteigen, rutscht Swift mit ihrem Album "The Tortured Poets Department" auf Rang drei ab. Der Megastar hatte sich in der vergangenen Woche mit der Platte noch den obersten Platz gesichert.

Ein neuer Rekord für Taylor Swift

Für Swift, die mit ihrer "The Eras Tour" gerade in Deutschland Halt macht und am 27. sowie 28. Juli noch in München auftritt, ist es trotzdem eine erfolgreiche Woche in den Charts. Die US-Sängerin stellt sogar einen neuen Rekord auf. Laut einer Pressemitteilung kann sie in der Liste parallel ganze elf Platten unterbringen, was noch keine andere Sängerin vor ihr geschafft habe. Mit der "Rap Genius - EP" steigt der deutsche Rapper Kool Savas (49) derweil auf Rang vier neu ein. Olivia Rodrigo (21) macht einen großen Sprung: Sie klettert mit "Guts" von der 82 auf Platz fünf.

Auch in die Top Five der Single-Charts kommt Bewegung. Können sich Ayliva und Apache 207 mit "Wunder" weiterhin auf der Eins halten, steigen Luciano und Jazeek mit "Starboy" auf Rang zwei neu ein. Artemas wird mit "I Like The Way You Kiss Me" von der Drei auf Platz vier verdrängt, während sich Ayliva mit "Nein!" als Neueinsteigerin Bronze sichert. Die Fünf geht an die Neuauflage von "Zeit, dass sich was dreht" von $oho Bani, Ericson und Herbert Grönemeyer.