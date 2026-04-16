Seit vielen Jahren gibt es einen im Fernsehen übertragenen Vorentscheid über den Act, der Deutschland beim ESC vertritt. Auch in den kommenden Jahren wird sich daran wohl nichts ändern.
Wenn im Mai der diesjährige Eurovision Song Contest (ESC) in Wien steigt, wird Sarah Engels (33) mit "Fire" für Deutschland dabei sein. Selbstverständlich steht noch nicht fest, wer in den Folgejahren antritt. Der deutsche Act wird aber auch weiterhin im Großen und Ganzen wohl wie bisher bestimmt, wie die neue ESC-Delegationsleiterin Tina Sikorski jetzt andeutet.