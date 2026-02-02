Trotz Widerständen: Merz rechnet mit schnellem Start für Mercosur-Freihandel

1 Gegen das Freihandelsabkommen gibt es Widerstände, doch das wird die Vereinbarung nach Einschätzung von Bundeskanzler Merz nicht aufhalten. (Archivbild) Foto: Jorge Saenz/AP/dpa

Europaabgeordnete zweifeln an der Rechtmäßigkeit des Mercosur-Abkommens und haben eine Überprüfung durch den EuGH veranlasst. Bundeskanzler Merz sieht das Abkommen aber nicht gefährdet.











Eschborn - Das EU-Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay wird nach Einschätzung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) noch vor Abschluss einer Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof angewandt werden können. "Nach heutigem Stand haben die Versuche, es doch noch auf den letzten Metern zu verzögern, nämlich im Europäischen Parlament, keinen Erfolg", sagte Merz beim Neujahrsempfang der Deutschen Börse in Eschborn. "Es wird ein vorläufiges Inkrafttreten dieses Handelsabkommens geben, in dem Augenblick, wo der erste südamerikanische Staat es ratifiziert."