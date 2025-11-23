Trotz des versöhnlichen Treffens: New Yorker Bürgermeister Mamdani sieht Trump weiterhin als Faschisten

Trotz des versöhnlichen Treffens im Weißen Haus hält der künftige New Yorker Bürgermeister Mamdani an seiner Einschätzung fest und bezeichnet Trump weiterhin als Faschisten.
Nach ihrem betont versöhnlichen Treffen im Weißen Haus hat der künftige New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani bekräftigt, dass er US-Präsident Donald Trump weiterhin als Faschisten sieht. „Das ist etwas, was ich in der Vergangenheit gesagt habe, und ich sage es heute“, betonte Mamdani am Sonntag im TV-Sender NBC News. An dem Gespräch mit dem Präsidenten habe er geschätzt, dass sie sich nicht gescheut hätten, ihre Meinungsverschiedenheiten anzusprechen.