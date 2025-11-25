Trotz vernichtender Kritiken: Kim Kardashians Anwaltsserie Alls Fair bekommt zweite Staffel

Die Kritiker haben Kim Kardashians Schauspiel in "All's Fair" regelrecht zerrissen - ein Rezensent verglich sie mit Dschingis Khan. Doch die Macher sehen das offenbar völlig anders: Hulu hat die Anwaltsserie bereits für eine zweite Staffel verlängert.
Selten klafften Kritikermeinung und Publikumserfolg so weit auseinander wie bei "All's Fair". Während Rezensenten weltweit Kim Kardashians (44) Schauspielkünste in Ryan Murphys (60) neuem Anwaltsdrama in der Luft zerrissen, strömten die Zuschauer in Scharen zum Streamingdienst Hulu. Das Ergebnis: Die Serie wurde bereits für eine zweite Staffel verlängert, wie Hulu unter anderem auf Instagram bekannt gab.