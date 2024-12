1 Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon bei der Nobelpreis-Verleihung am 10. Dezember 2024 in Oslo. Foto: IMAGO/UPI Photo

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit macht aktuell wegen der Verhaftung ihres Sohnes eine schwere Zeit durch. Bei der Verleihung des Friedensnobelpreises ließ die Frau von Kronprinz Haakon sich davon aber nichts anmerken.











Link kopiert



Am Dienstag (10. Dezember) wurde in Oslo der Friedensnobelpreis an die japanische Organisation Nihon Hidankyō

verliehen. Traditionell waren auch in diesem Jahr wieder die norwegischen Royals anwesend. Besonderes Augenmerk lag dabei auf Kronprinzessin Mette-Marit (51).