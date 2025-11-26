Seit dem Sommer 2024 kämpft Elton John mit massiven Sehproblemen. Eine Augeninfektion raubte ihm die Sicht auf dem rechten Auge. Im Interview mit "Variety" spricht der 78-Jährige offen über die schweren Monate - und warum er trotzdem nicht aufgibt.
Es war ein Urlaub in Frankreich, der Elton Johns (78) Leben für immer verändern sollte. Im Sommer 2024 zog sich der britische Superstar eine schwere Augeninfektion zu, die beide Augen in Mitleidenschaft zog. Das rechte Auge verlor der britische Musiker dabei komplett - und auch das linke ist seither beeinträchtigt.