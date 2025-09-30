Trotz schlechter Jobaussichten: „Fehlende Planbarkeit“ – lohnt sich der Lehrerberuf überhaupt noch?

Wie sehen angehende Gymnasiallehrer ihre berufliche Zukunft? Wir haben mit einer Junglehrerin und einem Lehramtsstudenten aus Baden-Württemberg darüber gesprochen.

Die Schlagzeilen der vergangenen Monate könnten junge Menschen mit dem Berufswunsch Gymnasiallehrer verunsichert haben. In den kommenden Jahren werden weniger von ihnen benötigt als bisher. Der Grund dafür: Das achtjährige Gymnasium wird in Baden-Württemberg flächendeckend auf das neunjährige Gymnasium umgestellt, beginnend mit den jetzigen fünften und sechsten Klassen. Wegen der Streckung der Schulzeit haben diese zunächst weniger Wochenstunden, weshalb es auch weniger Lehrkräfte braucht.

Im Zuge dessen warb Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) dafür, dass angehende Gymnasiallehrer vorübergehend ihre schulische Laufbahn an einer anderen Schulart beginnen – und nach drei Jahren zurück ans Gymnasium wechseln. Eine Nachricht, die offenbar viele angehende Lehrerinnen und Lehrer vor den Kopf stieß, die sich für diesen Beruf entschieden hatten. Zumal einige jetzt schon die Erfahrung machen, dass sich die Jobsuche schwieriger gestaltet als gedacht.

Keine Chance auf eine unbefristete Stelle

Eine Gymnasiallehrerin aus Karlsruhe, sie möchte anonym bleiben, hat seit dem Abschluss ihres Referendariats 2023 immer als Vertretungslehrerin gearbeitet. Sie unterrichtet Französisch sowie Gemeinschaftskunde und hat auch die Zusatzqualifikation für Deutsch als Zweitsprache. Drei Mal unternahm sie den Versuch eine Planstelle zu bekommen, also eine unbefristete Stelle, die für eine Schule ausgeschrieben ist. Jedes Mal ohne Erfolg.

Betrachtet man diese Situation, könnte man den Vorschlag der Kultusministerin aber doch positiv bewerten: Gymnasiallehrerinnen und -lehrer, die womöglich keine Stelle bekommen, hätten eine Option auf einen sicheren Job, und die aktuell vakanten Lehrerstellen könnten zügig besetzt werden.

Doch gerade angehende Gymnasiallehrer sehen womöglich im Wort Wechseloption eine Tücke. Eine Wechseloption ist nämlich keine Wechselgarantie. Und zahlreiche Junglehrer befürchten, nicht mehr ans Gymnasium zu kommen, wenn sie erst einmal auf einer anderen Schulform arbeiten. Das bedeutet für sie unter Umständen, dass sie ihre Fächer dauerhaft nicht mehr unterrichten, wie beispielsweise Spanisch, oder keine Abiturprüfungen abnehmen. Einige Lehrer, wie etwa die ehemalige Stuttgarter Grundschulrektorin Annemarie Raab, vermuten, dass sich mehr junge Lehrerinnen und Lehrer für einen Wechsel entscheiden würden, wenn eine Rückkehrgarantie bestehen würde.

Jugendliche einen Teil des Lebenswegs begleiten

Wie erstrebenswert ist das Lehramtsstudium nun angesichts der aktuellen Situation? Die entsprechende Anfrage unserer Redaktion an das Kultusministerium beantwortet man dort mit dem Verweis auf die Internetseite des Ministeriums, und dem Hinweis, dass die Bereitschaft zur Mobilität wichtig sei, da nach wie vor in ländlichen Gebieten Schulen Schwierigkeiten hätten, geeignete Bewerber zu finden.

Und wie sehen das betroffene Studenten und Junglehrer selbst? Die Junglehrerin aus Karlsruhe hat mit Beginn des neuen Schuljahres nun an einer freien Schule angefangen, wo sie auch Abiturklassen in Französisch und Geschichte unterrichtet.

Sie bemängelt zwar die „Intransparenz des Systems“ und die „fehlende Planbarkeit“. Dennoch betont sie, dass es für sie nach wie vor ein toller Beruf sei und es ihr immer lohnenswert und erfüllend erscheine, Jugendliche zu unterrichten und diese in einem Teil ihres Lebens zu begleiten. Insbesondere in einer Zeit, in der unter anderem Demokratiebildung, Medienkompetenz, Allgemeinbildung immer wichtiger würden. Nächstes Jahr wird sie einen erneuten Versuch starten, eine feste Stelle an einem staatlichen Gymnasium zu bekommen.

„Gehe mit größtem Optimismus an die Sache“

Ein 27-jähriger Lehramtsstudent in einer baden-württembergischen Unistadt, auch er möchte anonym bleiben, bereitet sich innerlich bereits auf sein Referendariat vor. Im Februar soll es starten. Auf die Frage, ob er das Lehramt immer noch als erstrebenswerten Beruf ansieht, zögert er keinen Augenblick: „Auf jeden Fall“, antwortet er. Auch auf die Frage hin, ob er sich denn Gedanken mache, wo er nach dem Referendariat unter Umständen arbeiten werde, ist seine Reaktion eindeutig: „Ich gehe nicht mit dem Gedanken ins Referendariat, dass ich in drei Jahren eventuell an einer Grundschule unterrichten werde, sondern gehe mit dem größten Optimismus an die Sache.“ Außerdem weiß der angehende Referendar, dass der Vorbereitungsdienst eine sehr intensive Phase ist. Zeit für Grübeleien bleibe da nicht.

Dennoch wünscht auch er sich, langfristig auf dem Gymnasium zu unterrichten. Die Gründe dafür: Einerseits seine Fächerkombination Französisch und Geschichte, andererseits sein Wunsch, Geschichte bilingual zu unterrichten, was einige Gymnasien im Portfolio führen. Zum anderen ist er der Überzeugung, dass die Ausbildung für das Grundschulamt einen wesentlich höheren pädagogischen Anspruch erfüllt. „Fachlich kann man sich einarbeiten, aber der pädagogische Teil der Ausbildung fand bei mir in dieser Tiefe nicht statt.“

Bei ihrer Pressekonferenz vor Beginn des neuen Schuljahrs vermeldete die Kultusministerin positive Zahlen. Alle zur Besetzung ausgeschriebenen Stellen, 4660 an der Zahl, konnten bereits zum Schuljahresbeginn besetzt werden. Gleichzeitig warnte sie frisch ausgebildete Gymnasialkräfte vor taktischer Zurückhaltung bei ihrer Bewerbung und warb erneut für einen Einstieg auf anderen Schulformen, da an Gymnasien weniger Lehrkräfte eingestellt würden als in den Vorjahren.