Trotz Scheidungszoff: Sophie Turner unterstützt Ex Joe Jonas

1 Sophie Turner und Joe Jonas trennten sich 2023 - zwei Jahre später scheinen sie sich wieder besser zu verstehen. Foto: imago/Future Image

Nach ihrem Rosenkrieg steht Sophie Turner wieder öffentlich hinter ihrem Ex-Ehemann Joe Jonas. Sie bewarb dessen neues Musikprojekt auf Instagram - ein Zeichen der Versöhnung?











Zwei Jahre nach ihrem öffentlichen Rosenkrieg scheint zwischen "Game of Thrones"-Star Sophie Turner (29) und Sänger Joe Jonas (35) wieder alles im Reinen: Nun unterstützte die britische Schauspielerin ihren Ex-Ehemann sogar öffentlich auf Instagram. In einer Story teilte Turner am Samstag einen Screenshot von Jonas' neuem Album mit dem Titel "Music For People Who Believe in Love", also "Musik für Menschen, die an die Liebe glauben". Dazu schrieb sie: "Los, los @joejonas".