Das Naturtheater Renningen blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. Trotz verregnetem Juli knackte die Bühne am Waldrand den Zuschauerrekord.
Das Naturtheater Renningen kann auf eine besonders erfolgreiche 72. Saison zurückblicken. Am Samstag fiel der letzte Vorhang für das Abendstück „Der schwarze Abt“. Damit endete eine Spielzeit, die trotz wechselhafter Witterung einen neuen Zuschauerrekord brachte. Insgesamt 12 379 Menschen besuchten die beiden Stücke „Alice im Wunderland“ und „Der schwarze Abt“.