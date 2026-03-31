Trotz politischer Spannungen: König Charles und Königin Camilla reisen im April zu Donald Trump

Erstmals seit 2007 steht ein britischer Staatsbesuch in den USA an. König Charles und Königin Camilla reisen Ende April nach Washington. Die Visite fällt mit dem 250. Unabhängigkeitstag zusammen - doch heikle Themen begleiten die Reise.
König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) reisen Ende April zu einem Staatsbesuch in die USA. Das bestätigte der Buckingham-Palast laut "BBC" am Dienstag. Es ist der erste britische Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten seit der Reise von Queen Elizabeth II. (1926-2022) im Jahr 2007. Auf dem Rückweg wird der Monarch zudem Bermuda, ein britisches Überseegebiet im Nordatlantik, besuchen.