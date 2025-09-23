Trotz kurzfristiger Absage: Dawsons Creek-Reunion: James Van Der Beek überrascht mit Videogruß

Live konnte James Van Der Beek zwar nicht bei der "Dawson's Creek"-Reunion in New York vor Ort sein. Dafür überraschte der krebskranke Star seine unzähligen Fans und den Cast der Serie mit einer emotionalen Videobotschaft.
Unmittelbar vor der "Dawson's Creek"-Reunion am vergangenen Montag in New York City hat James Van Der Beek (48) seinen Auftritt zwar schweren Herzens absagen müssen. Der an Krebs erkrankte Schauspieler ließ es sich aber nicht nehmen, den anwesenden Fans und Kollegen des Charity-Events eine herzliche Grußbotschaft per Video zukommen zu lassen.