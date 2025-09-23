Trotz kurzfristiger Absage: Dawsons Creek-Reunion: James Van Der Beek überrascht mit Videogruß

Live konnte James Van Der Beek zwar nicht bei der "Dawson's Creek"-Reunion in New York vor Ort sein. Dafür überraschte der krebskranke Star seine unzähligen Fans und den Cast der Serie mit einer emotionalen Videobotschaft.

Unmittelbar vor der "Dawson's Creek"-Reunion am vergangenen Montag in New York City hat James Van Der Beek (48) seinen Auftritt zwar schweren Herzens absagen müssen. Der an Krebs erkrankte Schauspieler ließ es sich aber nicht nehmen, den anwesenden Fans und Kollegen des Charity-Events eine herzliche Grußbotschaft per Video zukommen zu lassen.

In dem zuvor aufgezeichneten Clip dankte der Star laut "People" zunächst den Anwesenden, dass sie sich eine Karte für die Wohltätigkeitsaktion gekauft haben. Zugleich sei er untröstlich, selbst nicht vor Ort sein zu können. "Ich kann nicht glauben, dass ich nicht da bin. Ich kann nicht glauben, dass ich meine Kollegen, meine wundervollen Castmitglieder, nicht persönlich sehen kann."

Er habe sich "monatelang und seit mein Engel Michelle Williams sagte, sie zu organisieren, auf diese Nacht gefreut". Letztendlich sei es aufgrund gesundheitlicher Probleme aber unmöglich für ihn geworden, live vor Ort zu sein. Als seine "Zweitbesetzung" für den Abend stellte er daraufhin "Hamilton"-Komponist Lin-Manuel Miranda (45) vor und scherzte, dass seine Kinder das als "Upgrade" bezeichnen würden.

Absage in letzter Sekunde

Nur wenige Stunden vor der Veranstaltung, eine Lesung der Pilotfolge von "Dawson's Creek", hatte James Van Der Beek seine Teilnahme absagen müssen. Bei Instagram teilte er mit, dass er an "zwei Magenviren" leide und daher für das Charity-Event ausfallen werde.

Weiter schrieb er: "Trotz aller Bemühungen werde ich nicht dabei sein können. Ich werde nicht auf der Bühne stehen und mich bei jedem einzelnen Zuschauer im Theater dafür bedanken können, dass er für mich und gegen den Krebs da war, als ich es am meisten brauchte", fügt er hinzu. Van Der Beek hatte im November 2024 bekannt gegeben, dass bei ihm Darmkrebs diagnostiziert wurde.

Fans der Serie, die von 1998 bis 2003 lief und auf 128 Episoden kam, durften sich aber über viele andere anwesende Stars freuen: Neben dem Trio Michelle Williams (45), Katie Holmes (46), Joshua Jackson (47) waren auch Mary Beth Peil (85), John Wesley Shipp (70), Busy Philipps (46), Mary-Margaret Humes (71), Nina Repeta (58), Kerr Smith (53) und Meredith Monroe (55) mit von der Partie.