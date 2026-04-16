Tritt Irans Nationalteam bei der Fußball-WM in den USA an? Die Frage beschäftigt den Weltfußball knapp zwei Monate vor dem Turnier. Nun äußert sich der FIFA-Präsident.
FIFA-Präsident Gianni Infantino hat bekräftigt, dass der Iran trotz des Kriegs mit den USA „auf jeden Fall“ an der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer teilnehmen wird. „Die iranische Mannschaft kommt ganz sicher“, sagte Infantino auf dem „Invest in America Forum“ des Fernsehsenders CNBC. Er betonte, wie wichtig die Teilnahme des Landes an der WM sei.