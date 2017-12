Trotz Krebs-OP Frank Zander hält alljährliches Weihnachtsessen für Obdachlose ab

Von (rto/spot) 20. Dezember 2017 - 14:46 Uhr

Frank Zander (Mitte) flankiert von der ehemalige Profi-Schwimmerin Ute Hascher Brueckner (links) und ihrem Ehemann Gerd Hascher (rechts) bei der Präsentübergabe Quelle: Unbekannt

Selbst eine Krebs-OP kann Frank Zander nicht davon abhalten, sein alljährliches Weihnachtsessen für Obdachlose abzuhalten.

Erst vor wenigen Wochen musste sich Frank Zander (75, "Best of Wahnsinn") einer Krebs-OP unterziehen, doch an seiner Herzensangelegenheit, das traditionelle Weihnachtsessen für Berliner Obdachlose, hält er auch in diesem Jahr fest. Unterstützt wurde er dabei von zahlreichen Promis.

Seinen rund 3.000 Gästen servierte Zander am Dienstagabend im Berliner Hotel "Estrel" ein klassisches Weihnachtsdinner: Gänsekeule mit Knödeln an Rotkohl - selbst eine vegetarische Alternative wurde angeboten. Zum Essen wurde zudem Bier gereicht und warme Kleidung und kleine Geschenke verteilt.

Die Promis helfen mit

Zahlreiche Promis folgten Zanders Ruf und spielten für einen Abend Kellner für die Bedürftigen. Mit von der Partie waren unter anderem Schauspieler Dieter Hallervorden (82), Star-Geiger David Garrett (37), Regisseur Detlev Buck (55) und Entertainer Wolfgang Lippert (65).

Erst Ende November hatte Zander der "Bild"-Zeitung bestätigt, dass bei ihm Prostata-Krebs entdeckt wurde. Bei einer Operation konnte der Tumor entfernt werden. Zander selbst sagt, dass der Krebs nicht gestreut habe, "es ist alles in Ordnung".