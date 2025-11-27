Trotz Korruptionsverdacht: Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt weiter im Fall „Frost“

Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft sollen illegal Infos verbreitet haben – Teile des Falls bleiben trotzdem in Stuttgart. Derweil scheint ein Detail des Korruptionsverdachts geklärt.
Die Nachricht hat in den vergangenen Wochen hohe Wellen geschlagen – in der Öffentlichkeit wie im Landtag. Mitarbeitende der Staatsanwaltschaft Stuttgart sollen interne Informationen unerlaubt weitergegeben haben. Zu dieser Einschätzung gelangte die Soko „Frost“, die die Schusswaffenangriffe sowie den Brandanschlag im Kreis Ludwigsburg untersucht.