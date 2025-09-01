Trotz Kita-Krise in Stuttgart: „Das macht mürbe“ – Kindergarten wartet seit Monaten auf Baugenehmigung

Der Waldorfkindergarten Sillenbuch muss saniert werden und sucht seit längerer Zeit nach einem Ausweichquartier. Nun sollen Container aufgestellt werden – doch die Baugenehmigung fehlt.
Die Holzstühlchen sind auf die Tische gestellt, das Spielzeug ist in Kisten verstaut. Noch herrscht Sommerpause im Waldorfkindergarten Sillenbuch. Wo sonst nahezu 100 Kinder toben, ist es gespenstisch ruhig. Die Stille ist sinnbildlich für das, was gerade im Gebäude am Himbeerweg passiert, nämlich: nichts. Dem Baurecht sei Dank. „Das macht mürbe“, sagt Verena Diete aus der Einrichtungsleitung.