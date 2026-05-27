1 Lufthansa verspricht Passagieren sicheres Kerosin. Foto: Andreas Arnold/dpa

Lufthansa verspricht: Auch bei Engpässen an der Straße von Hormus bleibt die Treibstoffversorgung für Sommerflüge gesichert.











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Frankfurt/Main - Der Lufthansa-Konzern hat seinen Kunden versichert, dass sie im Sommer keine Flugausfälle wegen fehlenden Kerosins fürchten müssten. "An allen sechs europäischen Drehkreuzen der Lufthansa Group – Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom – sowie an anderen Flughäfen im Ausland gibt es von unseren Lieferanten keine Anzeichen dafür, dass die Treibstoffversorgung im Sommer gefährdet ist", erklärte Vorstandsmitglied Dieter Vranckx in einer Mitteilung.