Keinerlei Zweifel an den Hagelfliegern

1 Seit gut 40 Jahren sind die Hagelflieger in der Region im Einsatz. Foto: /Gottfried Stoppel

„Reiner Betrug“ und „Hokuspokus“: Mit harten Worten hat der Meteorologe Jörg Kachelmann die Hagelflieger in der Region Stuttgart angegriffen. Die Geldgeber indes sind – auch angesichts der jüngsten Unwetter – überzeugt vom Schutzkonzept.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Hagelschutz - Eine absolute Garantie gibt es nicht, dass Hagelflieger die Bevölkerung vor schlimmen Unwetterschäden schützen. Darin sind sich alle Verantwortlichen einig. Allerdings herrscht in der Region um Ludwigsburg, Stuttgart und das Remstal ebenfalls Einigkeit, dass dort, wo Hagelflieger im Einsatz sind, in den vergangenen Jahren deutlich weniger Schäden zu verzeichnen waren als in ungeschützten Gebieten.