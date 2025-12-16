Trotz guter Streaming-Zahlen: Netflix setzt Militär-Serie Boots überraschend ab

Trotz positiver Kritiken und guter Streaming-Zahlen hat Netflix die Militär-Serie "Boots" nach nur einer Staffel überraschend wieder abgesetzt. Erzählt wird die Geschichte eines jungen schwulen Rekruten bei den US-Marines.
Netflix hat sich überraschend dazu entschieden, keine zweite Staffel der Military-Serie "Boots" herauszubringen, meldet das Branchenmagazin "Deadline". Die acht Episoden umfassende erste Staffel der Serie startete im Oktober 2025 und wurde von Publikum und Kritik gleichermaßen positiv aufgenommen - so bewerteten sie etwa auf der Kritiken-Sammelseite "Rotten Tomatoes" 90 Prozent der Rezensenten positiv.