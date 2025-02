Trotz getrennt lebender Eltern: Bayern-Star João Palhinha zum zweiten Mal Vater

Freudige Nachrichten für João Palhinha: Der Bayern-Profi ist zum zweiten Mal Vater geworden. Sein Sohn Francisco Maria kam in Portugal zur Welt - fernab vom neuen Zuhause des 29-Jährigen in München.

Große Freude bei João Palhinha (29): Der Mittelfeldspieler des FC Bayern München ist zum zweiten Mal Vater geworden. Der 29-Jährige verkündete die frohe Botschaft am Freitagabend auf Instagram. "Willkommen, mein lieber Sohn Francisco Maria! Unser Leben hat ein weiteres neues Licht solcher Freude und Aufregung bekommen. Liebe meines Lebens", schrieb der portugiesische Nationalspieler zu einer Reihe von Bildern.

Die Geburt seines zweiten Sohnes fand allerdings unter besonderen Umständen statt. Palhinha und seine Ehefrau Patricia Palhares sollen sich bereits im September 2024 nach fünf gemeinsamen Jahren getrennt haben. Während der Fußballprofi seit seinem Wechsel zum FC Bayern im vergangenen Sommer in München lebt, brachte die 27-Jährige den gemeinsamen Sohn in Portugal zur Welt.

Auch die Mutter meldet sich zu Wort

Auch Palhares meldete sich auf Instagram zu Wort - allerdings ohne den Kindsvater zu erwähnen. "Du bist früher angekommen als erwartet, in der Stille der Morgendämmerung, wie ein guter Traum", schrieb sie zu Fotos von sich und dem Neugeborenen. "Es war ein Wirbelwind der Emotionen: Schmerz, Angst, Freude und vor allem viel Liebe."

Für die Geburt seines zweiten Kindes reiste Palhinha kurzfristig in seine Heimat und fehlte deshalb beim Abschlusstraining des deutschen Rekordmeisters vor dem Bundesliga-Spiel gegen Holstein Kiel am Samstagnachmittag. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, machte sich der 51-Millionen-Euro-Mann aber direkt nach der Geburt wieder auf den Rückweg nach München. Ein Einsatz am Samstag gegen den Aufsteiger scheint möglich, wenn auch ein Platz in der Startelf nach dem Reisestress eher unwahrscheinlich ist.

Der kleine Francisco Maria ist nicht nur für seine Eltern ein Grund zur Freude. Auch sein großer Bruder João Maria (2) heißt den Familienzuwachs herzlich willkommen. Auf einem der geteilten Fotos hält der Zweijährige seinen kleinen Bruder liebevoll im Arm.