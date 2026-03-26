Trotz gesunkener Kosten für Kakao: „Teurer als Filet“ – Hohe Preise bei Schokohasen ärgern Verbraucher

Der Preis von Schoko-Osterhasen ist nach einem Preisvergleich der Verbraucherzentrale teilweise um bis zu 29 Prozent angestiegen. Gleichzeitig kommt es zur Rabattschlacht.
Die Verbraucherzentrale Hamburg hat einen Preisvergleich mit den bekanntesten Schoko-Osterhasen in Supermärkten unternommen und Erstaunliches herausgefunden: Die Hasen von Lindt, Milka und Kinder (Ferrero) stehen dieses Jahr zwischen 7 und 29 Prozent teurer im Regal als noch 2025. Im Vergleich zu 2020 stiegen die Preise bis zum Doppelten, zum Beispiel 1,99 Euro anstatt 99 Cent für ein 45-Gramm-Häschen von Milka.