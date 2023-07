1 Thomas Strobl schließt eine Rückkehr des Inspekteurs der Polizei Baden-Württemberg aus. Foto: dpa/Marijan Murat

Das Stuttgarter Landgericht hat Andreas Renner, den Inspekteur der Polizei, vom Vorwurf der sexuellen Nötigung freigesprochen. Nun hat Innenminister Thomas Strobl ausgeschlossen, dass der Inspekteur auf seinen Posten zurückkehrt.









– Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) schließt trotz des Freispruchs vor Gericht eine Rückkehr des Inspekteurs der Polizei Baden-Württembergs, Andreas Renner, auf seinen Posten aus. „Der Inspekteur der Polizei wird nicht in dieses Amt zurückkehren können“, sagte der CDU-Politiker am Freitagabend in der Sendung „SWR Aktuell“. „Nicht alles, was strafrechtlich folgenlos bleibt, ist auch in Ordnung, würdig und recht.“ An Beamte und Führungspersönlichkeiten, gerade bei der Polizei, würden hohe Anforderungen gestellt. Der Inspekteur ist seit Aufkommen der Vorwürfe vom Dienst freigestellt.