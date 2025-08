Trotz Finanzmisere: Fellbach hält an Verlagerung der Stadtbahn-Endhaltestelle fest

1 Die Endhaltestelle der Stadtbahn in Fellbach wird um 100 Meter nach Westen verlegt. Foto: Dirk Herrmann

Trotz diffiziler Finanzlage hält die Stadt Fellbach an der Umgestaltung nördlich des Rathauses samt Verlagerung der Stadtbahn-Endhaltestelle fest.











Link kopiert



Es hätte alles so schön sein können: In ein paar Jahren fährt der erste der neuen, doppelt so langen 80-Meter-Züge an der prächtig ausgebauten Stadtbahn-Endhaltestelle Lutherkirche in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ein, begleitet von einem großen Fest. Wenig später wird die neue Interimssporthalle eingeweiht. Und dann darf auch die Feuerwehr mit beeindruckenden Brandschutzübungen und Wasserfontänen ihr neues, 27 Millionen Euro teures Domizil im Osten der Kernstadt beziehen.