Schlägt Herzogin Meghan ihrem Vater seinen Wunsch ab? Einem Bericht zufolge will die Frau von Prinz Harry ihren schwer kranken Vater nicht treffen. Auch ein Telefonat scheut sie offenbar.
Herzogin Meghan (44) will ihren schwer kranken Vater Thomas Markle (81) auch auf dessen Wunsch hin offenbar nie wieder treffen. Laut der Zeitung "The Times" soll die Frau von Prinz Harry (41) die Hoffnung auf eine Versöhnung bereits aufgegeben haben. Ihr Vater liegt Berichten zufolge in einem philippinischen Krankenhaus. Wegen eines Blutgerinnsels soll ihm ein Teil seines linken Beins amputiert worden sein.