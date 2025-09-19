Trotz drei Scheidungen: Robin Wright glaubt weiter an die große Liebe

Robin Wright hat drei Ehen hinter sich, doch ihr Glaube an die wahre Liebe ist ungebrochen. Die "House of Cards"-Darstellerin erklärt in einem Interview, warum sie trotz gescheiterter Beziehungen zu Sean Penn und anderen weiterhin romantisch ist.
Robin Wright (59) lässt sich von gescheiterten Beziehungen nicht unterkriegen. Die Schauspielerin, die bereits drei Ehen hinter sich hat, bezeichnet sich selbst weiterhin als hoffnungslose Romantikerin. Im Gespräch mit "AARP's Movies for Grownups" anlässlich der Promotion ihrer neuen Prime Video-Serie "The Girlfriend" offenbarte Wright ihre ungebrochene Zuversicht.