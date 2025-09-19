Trotz drei Scheidungen: Robin Wright glaubt weiter an die große Liebe

Robin Wright hat drei Ehen hinter sich, doch ihr Glaube an die wahre Liebe ist ungebrochen. Die "House of Cards"-Darstellerin erklärt in einem Interview, warum sie trotz gescheiterter Beziehungen zu Sean Penn und anderen weiterhin romantisch ist.

Robin Wright (59) lässt sich von gescheiterten Beziehungen nicht unterkriegen. Die Schauspielerin, die bereits drei Ehen hinter sich hat, bezeichnet sich selbst weiterhin als hoffnungslose Romantikerin. Im Gespräch mit "AARP's Movies for Grownups" anlässlich der Promotion ihrer neuen Prime Video-Serie "The Girlfriend" offenbarte Wright ihre ungebrochene Zuversicht.

"Du kannst durch stürmische, belastende Beziehungen gehen, aber wir erholen uns, nicht wahr?", erklärte die Hollywood-Darstellerin. "Unsere Herzen erholen sich mit dem Glauben, dass es noch da ist und erreicht werden kann - und wie wunderbar, wenn es wieder kommt."

Drei gescheiterte Ehen, eine große Hoffnung

Wright blickt auf eine bewegte Liebesgeschichte zurück. Von 1986 bis 1988 war sie mit dem mittlerweile verstorbenen Schauspieler Dane Witherspoon (1957-2014) verheiratet. Die wohl bekannteste Beziehung führte sie mit Sean Penn (65), den sie 1996 heiratete. Die Ehe mit dem Hollywood-Star hielt bis 2010 und brachte zwei gemeinsame Kinder hervor: Tochter Dylan Frances Penn (34) und Sohn Hopper Jack Penn (32).

Ihren bislang letzten Versuch wagte Wright 2018 mit dem französischen Modemanager Clément Giraudet (41). Doch auch diese Verbindung scheiterte nach vier Jahren - 2022 reichte die Schauspielerin die Scheidung wegen unüberbrückbarer Differenzen ein. Heute ist Wright mit dem britisch-australischen Architekten Henry Smith liiert, den sie vor etwa einem Jahr kennengelernt hatte.

Keine Eifersucht mehr mit fast 60

Die Erfahrungen haben Wright geprägt, aber nicht verbittert. Auf die Frage, was sie in romantischen Beziehungen nicht mehr erleben möchte, antwortete sie mit bemerkenswerter Klarheit: "Ich will mir keine Sorgen mehr machen. Ich will nicht zweifeln, nicht misstrauisch sein. All diese Dinge, die wir in unseren Zwanzigern getan haben, will ich nicht mehr."

Die dreifache Mutter verglich diese Entwicklung mit einem natürlichen Wachstumsprozess: "Du wächst daraus heraus wie aus einer Hose. Ich kann mir nicht vorstellen, wieder das zu fühlen, was ich damals empfand - eifersüchtig, misstrauisch zu sein."

Henry Smith als neuer Lebenspartner

Über ihren aktuellen Partner Henry Smith äußerte sich Wright bereits im August gegenüber der "Sunday Times" voller Wertschätzung. Sie beschrieb ihn als "Schatz und einfach einen guten, anständigen Erwachsenen". Die beiden hatten sich in einem Pub kennengelernt und ihre Beziehung wurde durch eine gemeinsame COVID-19-Erkrankung kurz nach dem ersten Treffen intensiviert.

Trotz ihrer romantischen Natur schließt Wright eine vierte Hochzeit kategorisch aus. "Nein. Gott, nein. Warum? Das ist einfach unnötig", stellte sie in dem Interview klar. Dennoch träumt die Schauspielerin von einer gemeinsamen Zukunft: "Ich möchte mit jemandem alt werden, reisen und die Welt sehen."