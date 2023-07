1 Manche Connect-Veranstaltungen sind stark nachgefragt – so wie beispielsweise dieser proppenvolle Kino-Abend. Foto: Stadt Ludwigsburg

Trotz des Sparkurses führt die Stadt das interkulturelle Angebot für junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund fort. Ein breiter Konsens macht das möglich – und ein engagierter Jugendgemeinderat.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Überraschung am Mittwochabend: Während viele Haushaltsanträge der Fraktionen keine Mehrheit fanden oder aufgeschoben wurden, wird in Ludwigsburg das interkulturelle Projekt Connect, das junge Menschen mit und ohne Fluchterfahrung zusammenbringt, um zwei Jahre verlängert. Dafür stark gemacht hatten sich der Jugendgemeinderat und der Integrationsrat. In der Villa BarRock in der Pflugfelder Straße gibt es Konzerte, Workshops, Kinoabende oder Turniere, auch Ausflüge werden organisiert. Wegen Corona mussten Treffen und Live-Acts eingeschränkt werden, dafür gibt es jetzt ein Online-Angebot. „In der Umgebung gibt es keine vergleichbare Begegnungsstelle“, so der Integrationsrat.