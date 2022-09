Gasspeicher in Deutschland zu 90 Prozent gefüllt

1 Am vergangenen Sonntag erreichten die deutschen Gasspeicher einen Füllstand von 90,07 Prozent. (Symbolfoto) Foto: dpa/Axel Heimken

In Deutschland wird nach dem Ende der warmen Sommertage wieder geheizt. Die Gasspeicher für den Winter sind mittlerweile zu über 90 Prozent gefüllt.















Link kopiert

Die deutschen Gasspeicher sind trotz der Ende August eingestellten Gaslieferungen aus Russland mittlerweile zu mehr als 90 Prozent gefüllt. Das zeigen die am Montagabend im Internet veröffentlichten Daten der europäischen Speicherbetreiber. Demnach erreichten die Speicher am vergangenen Sonntag einen Füllstand von 90,07 Prozent - 0,32 Prozentpunkte mehr als am Vortag. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sprach von einem „weiteren Meilenstein“. „Trotzdem müssen wir weiter einsparen“, mahnte er.

Die Bundesregierung hat mit ihrem Gasspeichergesetz festgelegt, dass die Gasspeicher bis Oktober zu 85 Prozent und bis November zu 95 Prozent gefüllt sein sollen. Deutschland soll damit im Winter besser mit dem Totalausfall russischer Lieferungen zurechtkommen. Laut Bundeswirtschaftsminiserum wurden 950 Millionen Kubikmeter Erdgas erworben und eingespeichert. Die deutschen Gasspeicheranlagen haben eine Speicherkapazität von über 24 Milliarden Kubikmetern.

Größter Gasspeicher zu knapp 75 Prozent gefüllt

Der größte deutsche Gasspeicher in Rehden ist mittlerweile zu knapp 75 Prozent gefüllt. Der Speicher gehört der Gazprom-Germania-Gruppe, die seit Frühjahr kaum noch Gas eingespeichert hatte. Seit Anfang April steht das ehemalige Tochterunternehmen des russischen Gasriesen unter Treuhandverwaltung durch die Bundesnetzagentur - und füllt sich nun.

Mit dem Gas aus den Speichern soll Deutschland trotz des Lieferstopps von russischem Gas durch den Winter kommen. Derzeit erhält Deutschland Erdgas über Pipelines aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien. Zum Jahreswechsel sollen an der deutschen Nordseeküste die ersten beiden Terminals zur Anlandung von verflüssigtem Erdgas (LNG) in Betrieb genommen werden. Laut Bundeswirtschaftsministerium will außerdem Frankreich „voraussichtlich ab Herbst“ Gas liefern.

Die Gasspeicher der EU waren am Sonntag vorläufigen Angaben zufolge im Schnitt zu 85,99 Prozent gefüllt. EU-weit gilt seit dem Frühjahr die Vorschrift, dass die Speicher bis zum 1. November zu 80 Prozent gefüllt sein müssen. Dieses Ziel war schon Ende August erreicht worden. 18 Mitgliedstaaten verfügen über unterirdische Gasspeicher.