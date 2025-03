Das Nutzfahrzeug-Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen zahlt seinen Tarifbeschäftigten auch in diesem Jahr einen Erfolgsbonus aus. Wie sehr unterscheidet sich die Prämie bei Daimler Truck von der bei Mercedes-Benz?

Die Tarifbeschäftigten von Daimler Truck erhalten für das Geschäftsjahr 2024 eine deutlich niedrigere Ergebnisbeteiligung als im Jahr zuvor. Das teilte das Unternehmen am Tag der Bilanzpräsentation mit.

Weil der operative Gewinn des Nutzfahrzeugherstellers aus Leinfelden-Echterdingen gesunken ist, müssen die rund 25 000 anspruchsberechtigten Mitarbeiter in Deutschland bei ihrem Bonus Abstriche machen. Daimler Truck zahlt seinen Beschäftigten im April eine Prämie in Höhe von 4140 Euro, im Jahr davor lag sie noch bei 7000 Euro.

Lesen Sie auch

Betriebsergebnis sinkt im Vergleich zu 2023

Die Ergebnisbeteiligung richtet sich nach dem geschäftlichen Erfolg, unter anderem gehen Kennzahlen wie der operative Gewinn und der Free Cash Flow in die Berechnung ein. Daimler Truck erzielte im zurückliegenden Geschäftsjahr einen bereinigten operativen Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) von 4,7 Milliarden Euro, dies entspricht einem Minus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Dividende für Aktionäre bleibt auf dem Niveau des Vorjahres.

Die daraus abgeleitete Prämie in Höhe von 4140 Euro liegt in diesem Jahr unter derjenigen für die Tarifbeschäftigten bei Mercedes-Benz. Der Pkw-und-Van-Hersteller aus Stuttgart zahlt seinen Mitarbeitern trotz des verkündeten Sparpakets einen Bonus von 5220 Euro. Aufgrund des Gewinnrückgangs bei Mercedes-Benz fällt sie geringer aus als in den beiden Vorjahren, als jeweils 7300 Euro ausgezahlt wurden. Das Sparprogramm umfasst verschiedene Maßnahmen, darunter eine Nullrunde für Führungskräfte beim Grundgehalt und niedrigere Gehaltserhöhungen bei den Tarifbeschäftigten.