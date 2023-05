1 Auf dem Tübinger Marktplatz wird schon seit Wochen kostenlos getestet. Dort sind Mitarbeiter des DRK ehrenamtlich im Einsatz und machen Abstriche. Foto: dpa/Tom Weller

Es ist segensreich, dass im Land Corona-Schnelltests vor Weihnachten angeboten werden. Doch es grenzt an Aktionismus, wenn das Angebot auf zwei Tage beschränkt ist, meint unsere Redakteurin Christine Keck.









Tübingen - Die Sorge, an Weihnachten das Coronavirus zu den betagten Eltern oder Großeltern in die gute Stube hineinzutragen, ist groß. Segensreich ist da die landesweite Schnelltestaktion, die binnen Minuten halbwegs zuverlässig Gewissheit darüber gewährt, dass ein Besuch bei den Liebsten ungefährlich ist. Nur so lässt sich halbwegs unbekümmert feiern.